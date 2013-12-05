Для завершения строительства тоннеля на Почтовой площади нужно 30 млн. грн - КГГА

Подрядная организация, которая выполняет строительные работы на Почтовой площади, готова до Нового года сдать в эксплуатацию вторую часть тоннеля, который соединяет Набережное шоссе и ул. Набережно-Крещатицкую, но при условии своевременного финансирования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом шла речь во время выездного совещания с участием заместителя председателя КГГА Михаила Костюка.

«Движение в этой части уже организовано, но из-за отсутствия второго тоннеля возникают ситуативные заторы. Мы получили задание от председателя КГГА, сделать все для того, чтобы до Нового года или Рождества пустить движение на этом участке. Несмотря на значительный объем работы, строители готовы уложиться в срок, но для этого необходимо финансирование в сумме 30 млн грн”, - сказал Костюк.

По его словам, должно состояться заседание бюджетной комиссии, которая согласует выделение 10 млн. грн из бюджета города. “Остальные 20 миллионов гривен городская власть будет просить у правительства», - сказал Костюк.

Учитывая ситуацию в столице, управленцы сходятся во мнении, что вопрос финансирования можно будет решить не раньше 20 декабря, соответственно, объект будет сдан в эксплуатацию 20 января, говорится в сообщении.

В целом стоимость реконструкции Почтовой площади составляет 427 млн. грн, из которых 303 уже было освоено. Кроме того, для благоустройства территории будет привлечено еще 101 млн грн средств инвесторов.