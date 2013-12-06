Политики призвали власти не игнорировать волю граждан

«Европа может ввести персональные санкции в отношении представителей украинской власти, если она проигнорирует волю граждан», - об этом сказал сегодня во время выступления со сцены Евромайдана в Киеве лидер Европейской партии Украины, народный депутат Николай Катеринчук.

«Наши коллеги по Альянсу либералов и демократов за Европу, приехавшие из Литвы чтобы нас поддержать, сегодня зачитали на центральной площади страны резолюцию Сейма Литовской Республики о политической ситуации в Украине. В частности, в резолюции содержится призыв к диалогу власти с оппозицией, не прибегать к насилию, установить виновных в избиении участников мирных акций и инициатива провести в ближайшее время в Вильнюсе сессию ассамблеи членов Сейма Литвы, Сейма и Сената Польши и Верховной Рады Украины» , - рассказал депутат.

Напомним, массовые акции сторонников евроинтеграции начались в Украине 21 ноября после объявления правительством о приостановке подготовки соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось оформить на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе. На Майдане Незалежности в Киеве проходит бессрочная акция протеста.