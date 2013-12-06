В КГГА надеются все-таки поставить елку на Майдане

Власти Киева решили после урегулирования политической ситуации в Украине рассмотреть вопрос об установлении новогодней елки на Майдане Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Попов сказал сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос.

“Новый год никто не отменял. У нас в каждом районе есть новогодняя елка, которая готовится. Скорее всего, организация праздничных мероприятий будет связана с организацией в районах.

Что касается елки на Майдане, я все же надеюсь, что политики решат вопрос, и он будет до Нового года политически урегулирован, цивилизованно урегулирован. И мы потом посоветуемся вместе со всеми, что делать дальше”, - сказал председатель столичной госадминистрации.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан на Майдане Незалежности в Киеве. Поводом для разгона стали работы коммунальных служб для установления новогодней елки.

Днем 30 ноября под охраной трех сотен правоохранителей елку начали монтировать. На гранитных плитах Майдана еще можно было увидеть не смытую кровь пострадавших от ночного штурма участников Евромадана.

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В воскресенье, 1 декабря, в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полумиллиона человек. Митингующие, которые пришли в центр Киева, в считанные минуты очистили Майдан Незалежности от установленных милицией ограждений.

За ночь с 1 на 2 декабря в Киеве участники акции протеста против действий власти возвели вокруг Майдана Незалежности баррикады. Для этого активисты, в частности, использовали часть конструкций разобранной новогодней елки и железные щиты.

4 декабря в интервью журналистам заместитель председателя КГГА Виктор Корж рассказал, что власти Киева рассматривают вариант покупки живой елки, которая станет главной новогодней елкой страны 2014 года.

По его словам, власти столицы решили в связи с нынешней ситуацией в столице, связанной с акциями протеста, все же не отказываться от новогодних мероприятий и установления главной елки. В связи с этим принято решение обратиться к киевлянам и посоветоваться с ними относительно оптимального варианта установления новогодней елки страны, которая бы всех объединила.