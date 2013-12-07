В Общественном Совете при КГГА считают, что политикам пора найти компромисс с протестующими

Украинские граждане выражают собственную позицию и на Майдане Независимости, и в Мариинском парке, однако власти пока не в состоянии предложить компромисс для преодоления существующих разногласий.

Об этом заявила Глава Общественного Совета при КГГА Марина Бурмака после посещения Майдана, КГГА и Мариинского парка.

«Обе стороны протеста – это граждане Украины, и задача политиков – формировать единую нацию через компромисс, внимание ко всем интересам и гражданское образование. Политики пока либо не понимают своей задачи, либо не способны ее выполнить», - считает она.

По словам Марины Бурмаки, представление о лучшей жизни у людей различается, при этом обе стороны не сильно осведомлены о преимуществах как Таможенного Союза, так и европейской ассоциации.

«Конечно, нужна новая генерация политиков, которые будут более ответственными перед своим народом, и будут руководствоваться только его интересами. А это значит - уметь слушать и слышать людей», - считает Марина Бурмака.

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Она отметила, что участие граждан в управлении государственными делами является неоспоримым принципом демократии, которая гарантирует большой объем гражданский прав и свобод, а восстание против тирании и угнетения упомянуто во Всеобщей декларации прав человека как последнее средство защиты прав, которые также должны охраняться законом.

По ее словам, члены Общественного совета при КГГА участвуют в текущих событиях в соответствии с собственными убеждениями и видениями, но с одной целью - наладить цивилизованный диалог власти с гражданами. Так, Николай Гончаренко вместе с другими афганцами из всех уголков Украины укрепляет защиту Майдана и вносит уверенность в том, что силовые методы не приведут к массовым жертвам. Хотя условия, в которых люди выражают свое несогласие с действиями власти, не совсем комфортные, полевые, но морально- психологический климат замечательный, царит дружелюбие, солидарность. В целом, на Майдане позитивный настрой у людей. «Все единомышленники вышли не за деньги, а объединены общей целью – светлой и благородной. Проходы на Майдан открыты, на территорию могут заходить все желающие. Пресловутая «елка» выглядит фантасмагорично, как в романах братьев Стругацких», - рассказывает Марина Бурмака.

В самом помещении КГГА нет государственной охраны, присутствие которой могло бы предотвратить провокации и повреждение имущества. Вторая проблема – вывоз мусора, который уже четыре дня не проводится. «Несмотря на это, относительно чисто - мусор в мешках, но сильный неприятный запах. Там, где был музей подарков, открытый на 2- м этаже еще Черновецким - импровизированная парикмахерская», - рассказывает Марина Бурмака. По ее убеждению, власть должна быть нейтральной и просто обеспечивать людям условия независимо от того, идет ли речь о сторонниках оппозиции или власти.

На Печерске, за рядами плотно припаркованных автобусов, милиции и «Беркута» стоит отличная сцена с мощным звуком и освещением. «Перед сценой, где постоянно выступают политика и артисты, люди с флагами Партии регионов. Флагов очень много.Играет военная победная музыка. С экранов на сцене показывают кадры, как провокаторы профессионально и агрессивно бьют милиционеров. В дополнение к тому, что я видела по ТВ и в Интернете, это видео очень помогает составить полную картину того, что происходило», - считает Марина Бурмака. При этом она убеждена, что мирные демонстранты не причастны к провокациям и избиению милиции.

«Территория - а это площадь перед ВРУ и Мариинским – ограждена , вход только по специальным пропускам. Активисты рассказали , что постоянно подходят провокаторы, подстрекают людей», - рассказывает Марина Бурмака. Обобщая увиденное на двух майданах, она говорит, что люди с обеих сторон разочарованы действиями политиков, которые заганяют ситуацию в глухой угол.

По ее убеждению, обстоятельства событий 30 ноября должны быть объективно расследованы, особенно учитывая то, что милиция ссылалась на необходимость обеспечить условия для работы на Майдане работников коммунальных служб. Ответа на открытое письмо в КГГА по этому поводу пока нет, поэтому председатель Общественного совета зарегистрировала очередное письмо к руководству КГГА с просьбой дать поручение своим подчиненным рассмотреть открытое письмо и проинформировать Общественный совет. «Нас интересуют результаты расследования роли структурных подразделений городской администрации в событиях в ночь на 30-е ноября: кто давал распоряжение коммунальщикам монтировать в 4 часа утра оборудования для злочастной елки», - говорит Марина Бурмака. По ее информации, Распоряжением КГГА от 30.10.2013 г. № 1965, организация елки была поручена Департаменту культуры КГГА, который был также упомянут и бывшим руководителем столичного главка МВД на пресс – конференции на следующий день.