Поезда не будут останавливаться на центральных станциях метро, пока там ищут взрывчатку - КГГА

В Киеве поезда метрополитена будут курсировать без остановки мимо станций «Майдан Незалежности», «Крещатик» и «Театральная», пока правоохранители будут обследовать эти станции на наличие взрывоопасных предметов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, как отмечается в сообщении, «сегодня, 9 декабря, временно закрыты для входа и выхода пассажиров станции «Майдан Незалежности» в 11:35, «Крещатик» - в 11:44, «Театральная» с пересадочным узлом на станцию «Золотые ворота» - в 11:45 в связи с поступлением сообщения об их заминировании».

На время закрытия станций поезда курсируют мимо них без остановки, подчеркнули в КГГА.

В настоящее время проводится проверка этих станций на наличие взрывоопасных предметов, на местах работают правоохранительные органы, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в столичном главке милиции проинформировали, что поступило анонимное сообщение о заминировании центральных станций метрополитена - «Театральная», «Крещатик» и «Майдан Незалежности».

Была проведена эвакуация пассажиров с указанных станций.