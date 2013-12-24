Нужно учитывать мнение киевлян при повышении тарифов на проезд - глава Общественного совета

Повышение тарифов на транспорт является резонансной и значимой социальной темой для подавляющего большинства жителей Киева, но власть принимает это решение без всякого учета реального общественного мнения.

Об этом заявила председатель Общественного совета при КГГА Марина Бурмака. «С жителями Киева не проведена широкая разъяснительная работа о целях повышения тарифов, возможных преимуществах этого решения. Не названы риски для людей этого нововведения и способы их минимизации. Ведь общая экономическая ситуация ухудшается, и такое резкое повышение тарифов на проезд, несомненно, вызовет большое неприятие», - констатировала она.

При этом Марина Бурмака напомнила, что во время обсуждения в КГГА темы развития общественного транспорта в столице и, в частности, внедрения единого электронного билета, звучали серьезные опасения по поводу резкого повышения тарифов. Тогда городские власти объясняли эту необходимость тем, что цена проезда должна быть доведена до экономически обоснованной. «Вместе с таким улучшением, как изменение системы оплаты проезда на электронный билет, пытались протащить повышение стоимости поездки. При этом особых надежд на изменение качества транспортного обслуживания никто не давал», - добавляет она.

Марина Бурмака сообщила, что киевлян и их представителей – общественные организации, в том числе те, которые входят в состав Общественного совета, просто поставили перед фактом изменения тарифов с 25 января до 3-х гривен за один проезд.«Решение принято поспешно и непрозрачно. Вчера члены Общественного Совета при КГГА узнали о нем из СМИ.

И только к вечеру понедельника появилась информация, что готовится какое-то обсуждение этого важного для большинства киевлян вопроса. Общественный Совет считает, что, вместо того, чтобы узнать реальное мнение киевлян, представителей разных социальных групп, - готовятся просто рассказать о "правильности или неизбежности" принятого решения и требовать «одобрямс», так как время на реальные обсуждения уже вышло.

К сожалению, это неизменный постсоветский подход в ведении политики развития города, когда власть просто навязывает свои решения и не способна установить нормальную коммуникацию, в том числе проводить разъяснительную работу, оценивать, а тем более считаться с обратной связью» , - говорит Марина Бурмака.По ее мнению, перед любым подобным нововведением власть в обязательном порядке должна, в первую очередь, провести социологический опрос общественного мнения: узнать, как это повлияет на жизнь жителей города, какие конкретные социальные и экономические последствия этого решения для киевлян.

«Без проведения вышеуказанной работы общественные обсуждения станут по сути фиктивными, будет нарушен законный порядок их проведения. Общественный Совет при КГГА, безусловно, готов участвовать в рассмотрении такого чувствительного вопроса, как повышение тарифов, но после получения профессиональных оценок общественного мнения. Более того, мы готовы вместе с КГГА рассматривать и обсуждать реальные шаги по уменьшению негатива для киевлян от этого новшества, механизмы социальной защиты людей.

В составе Общественного Совета немало серьезных, авторитетных профессионалов, и наши коллеги единогласно высказались относительно своей задачи - наладить систему коммуникации власти с киевлянами, а не выполнять роль статистов. Нам также хотелось бы, чтобы нас своевременно информировали о дате и месте такого обсуждения - и это становилось правилом. Я откровенно говорю: мы настроены на честный и профессиональный диалог, в котором городская власть услышит людей, будет готова к совместному принятию решения, и совместному поиску возможности защитить законные права и интересы наших граждан», - считает Марина Бурмака.