В Киеве подросток угнал автомобиль

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, выяснилось, что 16-летний парень совершил незаконное завладение автомобилем «ВАЗ», который был припаркован во дворе дома, сел за руль и поехал кататься.

Впрочем, поездка оказалась непродолжительной, отметили в ГАИ. На Харьковском шоссе внимание инспекторов привлекли «Жигули», которые быстро двигались, постоянно меняя направление движения. Водитель требование инспекторов об остановке выполнил, но как только авто остановилось, он начал убегать. Юноша был задержан вблизи одного из супермаркетов на улице Вербицкого.

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Свою вину задержанный признал. Что именно побудило его совершить это преступление, будет выяснять следствие. Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств задержанный был доставлен в райуправление милиции, а машина возвращена владельцу, проинформировали в ГАИ.