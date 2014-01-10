1 января 2014 в Киеве "скорую" вызывали чаще, чем год назад

1 января 2014 года в Киеве было зарегистрировано больше вызовов скорой помощи, чем 1 января прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил главный врач Киевского городского центра экстренной медицинской помощи Анатолий Вершигора.

“Новогодние праздники прошли спокойно. 1 января зарегистрировано больше вызовов «скорой», чем в прошлом году. Обращения были в связи с осложнением соматических заболеваний. Не было чрезвычайных ситуаций”, - заметил он.

По словам Вершигоры, работниками городского центра экстренной медицинской помощи “с 1 по 8 января было зарегистрировано два отравления, из них одно - алкоголем у ребенка. С петардами были только два (несчастных) случая, которые закончились предоставлением помощи в приемном отделении. Из зарегистрированных 14 падений с высоты 9 (человек) были госпитализированы, 5 случаев закончились летально”, также было 6 случаев переохлаждения. С Майдана было госпитализировано 9 человек, по состоянию на сегодня, отметил он.

На сегодняшний день, как сообщил Вершигора, в Киевском городском центре экстренной медицинской помощи находятся 43 человека, в частности, 10 киевлян и двое бездомных.

В свою очередь, заместитель главного врача Киевской городской клинической больницы скорой помощи Сергей Билогривенко сообщил, что на протяжении праздников городская клиническая больница скорой помощи оказала помощь 1028 пациентам, из которых госпитализировано 637. В Новогоднюю ночь была оказана помощь 190 пациентам, госпитализированы 114, при этом со спецтравмами, полученными в состоянии алкогольного опьянения, - 44 человека. На Рождество 52 человека получили медицинскую помощь, из них со спецтравмами - 13.