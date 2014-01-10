В Киеве за время праздников за медицинской помощью обратились 72 участника акций
14:37, 10 января 2014Киев
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На протяжении праздников с 31-го декабря по 8 января к бригадам скорой медицинской помощи в целом обратилось 72 участника массовых мероприятий
За медицинской помощью обратились 72 человека
Об этом сообщает сайт КГГА.
"Из них 12 человек жаловались на лихорадку и насморк, у 34 лиц были диагностированы травмы или переохлаждения, другим - оказана медицинская помощь по поводу хронических болезней и алкогольных интоксикаций", - сказано в сообщении.
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Также врачи зафиксировали случаи чесотки и обострения психических заболеваний.
Среди 72 человек, которые нуждались в медпомощи, десять были киевлянами, 60 - из других городов и двое бездомных.
В больницы города с начала акций протеста доставлено более 515 человек. Всего за помощью к медикам обратились 924 участника акций протеста.
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