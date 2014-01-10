В Киеве за время праздников за медицинской помощью обратились 72 участника акций

Об этом сообщает сайт КГГА.

"Из них 12 человек жаловались на лихорадку и насморк, у 34 лиц были диагностированы травмы или переохлаждения, другим - оказана медицинская помощь по поводу хронических болезней и алкогольных интоксикаций", - сказано в сообщении.

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Также врачи зафиксировали случаи чесотки и обострения психических заболеваний.

Среди 72 человек, которые нуждались в медпомощи, десять были киевлянами, 60 - из других городов и двое бездомных.

В больницы города с начала акций протеста доставлено более 515 человек. Всего за помощью к медикам обратились 924 участника акций протеста.