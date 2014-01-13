В Киеве представили план празднования 200-летия Шевченко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, первый заместитель директора Департамента культуры Валентина Линовицкая отметила, что в городском плане празднования 200-летнего юбилея Шевченко предусмотрено большое количество мероприятий для детей и молодежи.

В рамках программы празднования 200-летия со дня рождения Кобзаря в столице состоится 24-й Международный фестиваль «Музыкальные премьеры сезона», приуроченный к памятной дате.

Среди тематических мероприятий, которые будут проходить в городе, запланированы фольклорно-творческий праздник, Фестиваль детских хоровых коллективов «Детское певческое поле «Тарасова песня», Художественный проект «Шевченковские этюды», городской конкурс-выставка «Тарасовыми шляхами», посвященный творчеству Кобзаря.

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«В целом, на сегодняшний день нашим планом предусмотрено 44 основных творческих и культурно-образовательных мероприятия, но, я уверена, их будет значительно больше. В каждом районе столицы также составлены и утверждены планы мероприятий по празднованию 200-летия Шевченко. Их количество только по одному шевченковскому году будет не меньше тысячи. Без сомнения, все заведения культуры коммунальной собственности города – театры, кинотеатры, публичные библиотеки, музеи – в 2014 году направят свою работу на празднование юбилея Тараса Шевченко. Так же будут ориентированные и учебные заведения Киева», – подчеркнула Линовицкая и добавила, что центральным торжественным событием станет творческий отчет мастеров и любителей народного искусства столицы.

Она призвала всех руководителей уделить большое внимание и проявить гражданскую сознательность и ответственность в деле подготовки и празднования 200-летнего юбилея Кобзаря.

Как сообщал УНИАН, указом Президента Украины Виктора Януковича 2014 год объявлен в Украине Годом Тараса Шевченко. Подготовка к 200-летнему юбилею Кобзаря продолжается на протяжении нескольких последних лет.