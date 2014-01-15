Суд запретил массовые акции в центре Киева до 8 марта

Об этом говорится в соответствующем постановлении суда от 6 января 2014 г., обнародованной в Едином госреестре судебных решений.

В иске к партиям «УДАР», «Батькивщина», ВОО "Народная солидарность за социальную защиту и взаимопомощь" и 4 физическим лицам КГГА просила суд установить ограничение на мирные собрания (пикетирование, шествия, демонстрации, митинги, собрания и прочее).

По решению суда от 6 января 2014 года, запрещается с 8 января до 8 марта проводить собрания на Европейской и Михайловской площадях, в парке Шевченко, на Майдане Незалежности и всем прилегающим к ним улицам.

Обосновывая свое обращение в суд, КГГА считает, что проведение собраний создает угрозу национальной безопасности, общественному порядку и правам и свободам граждан.

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Решение суда подлежит выполнению с момента его оглашения.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/36531272

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Окружной админсуд Киева запретил массовые акции в центре города в связи с новогодними праздниками.

В соответствии с решением суда, митинги были запрещены на Майдане Незалежности, Европейской площади, улицам Банковой, Грушевского, Богомольца с 1 декабря 2013 года до 7 января 2014 года.

В то же время демонстрации в парке Шевченко и на Михайловской площади под запрет не подпадали.