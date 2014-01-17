На Крещение в Киеве заработает второй выход со станции метро Гидропарк
15:22, 17 января 2014Киев
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19 января, во время празднования Крещения, на станции метро «Гидропарк» Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена заработает вестибюль № 2 (восточный)
На время Крещения заработает еще один выход из метро
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Дополнительный выход будет открыт с 10:00 до 17:30 на время проведения массовых мероприятий на берегу Днепра.
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