Десятки "жителей Киева" пытаются разобрать баррикады на Крещатике

Как передает ТСН, группа людей, среди которых экс-кандидат в нардепы от партии Ляшко Виктория Шилова, требовали «навести порядок в столице» и «освободить город от мусора». Среди граждан, которые возмущались, были как пенсионеры, так и спортивные молодые люди.

Активисты Евромайдана выстроились в шеренги снаружи укрепления и перегородили доступ к баррикаде. Никаких конфликтов между собравшимися не происходит, люди ограничиваются дискуссиями и обменом мнениями.

Напомним, 13 января около ста неизвестных пытались разобрать баррикаду, которая перекрывает Крещатик возле ЦУМа. Столкновений тогда избежать не удалось.