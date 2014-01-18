Десятки "жителей Киева" пытаются разобрать баррикады на Крещатике
14:42, 18 января 2014Киев
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Несколько десятков граждан, которые называют себя «жителями Киева», пришли сегодня, 18 января, разбирать баррикаду на углу улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого.
Баррикады на Майдане / Фото: Instagram
Как передает ТСН, группа людей, среди которых экс-кандидат в нардепы от партии Ляшко Виктория Шилова, требовали «навести порядок в столице» и «освободить город от мусора». Среди граждан, которые возмущались, были как пенсионеры, так и спортивные молодые люди.
Активисты Евромайдана выстроились в шеренги снаружи укрепления и перегородили доступ к баррикаде. Никаких конфликтов между собравшимися не происходит, люди ограничиваются дискуссиями и обменом мнениями.
Напомним, 13 января около ста неизвестных пытались разобрать баррикаду, которая перекрывает Крещатик возле ЦУМа. Столкновений тогда избежать не удалось.
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