Воздухофлотский путепровод капитально отремонтируют в 2015 году

По выводам специалистов, путепровод не в аварийном состоянии и может нести рассчитаны для этого сооружения нагрузки.

Однако поскольку общее техническое состояние путепровода оценивается как ограниченно работоспособное, объект требует выполнения ремонтных работ капитального характера. Сейчас КК «Киевавтодор» подала предложения относительно включения этого объекта в план проектных работ на 2014 год. К выполнению ремонтных работ капитального характера планируется приступить в следующем году.

Как сообщили в предприятии «Киевавтодормост», визуальные дефекты на проезжей части и тротуарах Воздухофлотского путепровода можно увидеть возле деформационных швов. В ближайшие дни планируется выполнить работы по приведению пешеходной и проезжей части путепровода до надлежащего состояния. Также в рамках сооружения будет восстановлено перильное ограждение.

По информации балансодержателя, к проведению работ по капитальному ремонту предприятие будет принимать меры по содержанию путепровода в работоспособном состоянии.