В Киев прибудут Дары волхвов

Так, с 24 по 30 января в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры киевляне и гости города смогут помолиться Спасителю возле святыни и коснуться библейской реликвии, освященной прикосновением Новорожденного Иисуса, информируют в Украинской православной церкви.

В общем постоянное место Даров волхвов хранения - монастырь святого Павла на святой горе Афон в Греции. Святыню в Украине будет сопровождать делегация монастыря во главе с наместником.

Справочно

О поклонении волхвов, которые принесли Богомладенцу Христу дары - золото (как Царю), ладан (как Богу) и смирну (как Человеку, которому предстоит пострадать и умереть), - говорится в Евангелии от Матфея (глава 2:1 - 12).

По преданию, отраженными в византийских письменных источниках, Дары волхвов вместе со Своей честной ризой и поясом передала Иерусалимской Церкви Сама Пресвятая Богородица. В Иерусалиме дары находились в IV ст., а за императора Восточной Римской империи Аркадия (395-408) были перенесены в столицу Византии - Константинополь. В афонский монастырь св. Павла реликвию было передано в 1470 г., после захвата Константинополя турками.