В столице продолжается демонтаж самовольно установленных МАФов

Так, только за последний месяц уже было обнаружено более 100 самовольно установленных временных сооружений.

Именно поэтому специалисты профильного департамента и КП «Киевблагоустройство» сейчас принимаются все необходимые меры по борьбе с незаконно установленными временными сооружениями.

«К сожалению, предприниматели пользуются несовершенствами законодательства в вопросах регулирования размещения временных сооружений торгового, бытового и социально-культурного или иного назначения для осуществления своей предпринимательской деятельности. С целью упорядочения и систематизации определение мест для размещения Мафов с учетом требований строительных, санитарно-гигиенических норм, а также существующих градостроительных ограничений Департаментом градостроительства и архитектуры разработан Комплексную схему размещения временных сооружений в Киеве, которая, надеюсь, решит проблему», - отметил директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Сергей Садовой.

Так, 14 января был проведен демонтаж нововстановлених временных сооружений по адресу: просп. Глушкова, 16. 9 временных сооружений общей площадью свыше 100 квадратных метров были незаконно установлены на зеленой зоне возле остановки общественного транспорта конце декабря 2013 года.

Кроме того, на 14 января 2014 года было запланировано проведение демонтажа новоустановленного торгового ряда из трех временных павильонов, общей площадью около 150 кв.м., который незаконно установлены в ночь с 7 на 8 января 2014 года вблизи ул. Княжий затон, 21. Однако, владельцы этих временных сооружений, узнав о запланирован принудительный демонтаж, решили не ожидать демонтажные бригады КП «Киевблагоустройство» и демонтировали торговые точки собственными силами.

Заметим, что демонтаж самовольно установленных временных сооружений продолжается. Всего в течение следующих двух недель планируется демонтировать более 100 незаконно установленных Мафов.