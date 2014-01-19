На станции метро «Крещатик» начался капитальный ремонт эскалатора
12:24, 19 января 2014Киев
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На станции метро «Крещатик» Святошинско-Броварской линии начался плановый капитальный ремонт эскалатора № 1.
Работы продлятся до 18 марта 2014 года
Об этом сообщили в КП «Киевский метрополитен».
В коммунальном предприятии отметили, что ремонтные работы продлятся до 18 марта 2014 года, однако их проведение не скажется на режиме работы станции.
Напомним, что продолжается капитальный ремонт эскалатора № 1 нижнего наклона станции «Печерская» Сырецко-Печерской линии. Ремонтные работы планируется завершить до 24 января текущего года.
КП «Киевский метрополитен» приносит извинения за временные неудобства и напоминает пассажирам о необходимости придерживаться правил поведения на эскалаторах.
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