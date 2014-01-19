На станции метро «Крещатик» начался капитальный ремонт эскалатора

Об этом сообщили в КП «Киевский метрополитен».

В коммунальном предприятии отметили, что ремонтные работы продлятся до 18 марта 2014 года, однако их проведение не скажется на режиме работы станции.

Напомним, что продолжается капитальный ремонт эскалатора № 1 нижнего наклона станции «Печерская» Сырецко-Печерской линии. Ремонтные работы планируется завершить до 24 января текущего года.

КП «Киевский метрополитен» приносит извинения за временные неудобства и напоминает пассажирам о необходимости придерживаться правил поведения на эскалаторах.