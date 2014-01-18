В Киеве BMW насмерть сбил 14-летнего скейтбордиста
13:14, 18 января 2014Киев
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Ужасное ДТП произошло в пятницу поздно вечером в Киеве, на улице Краснодарской.
BMW насмерть сбил 14-летнего скейтбордиста
Автомобиль BMW 5-series сбил насмерть подростка, который катался на скейтборде.
Как рассказали очевидцы – автомобиль двигался на большой скорости в направлении улицы Щербакова. По неизвестным причинам, водитель не смог избежать столкновения с катавшимся на скейтборде 14-летним подростком.
О силе удара можно судить по выбитым лобовому и заднему стеклам, а также обломкам, разлетевшимся на расстоянии примерно ста метров.
К сожалению, травмы оказались смертельными, приехавшие на место аварии врачи "скорой помощи" уже ничем не смогли помочь пострадавшему.
Обстоятельства ДТП предстоит выяснить следственно-оперативной группе.
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