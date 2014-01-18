В Киеве BMW насмерть сбил 14-летнего скейтбордиста

Автомобиль BMW 5-series сбил насмерть подростка, который катался на скейтборде.

Как рассказали очевидцы – автомобиль двигался на большой скорости в направлении улицы Щербакова. По неизвестным причинам, водитель не смог избежать столкновения с катавшимся на скейтборде 14-летним подростком.

О силе удара можно судить по выбитым лобовому и заднему стеклам, а также обломкам, разлетевшимся на расстоянии примерно ста метров.

К сожалению, травмы оказались смертельными, приехавшие на место аварии врачи "скорой помощи" уже ничем не смогли помочь пострадавшему.

Обстоятельства ДТП предстоит выяснить следственно-оперативной группе.

Левый Берег