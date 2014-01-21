К 1 февраля Голубченко одобрит повышение тарифов на проезд в Киеве до 3 грн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А. Голубченко сказал журналистам после завершения аппаратного совещания КГГА, проходившего в Печерской райгосадминистрации.

“Я думаю, что к 1 февраля я подпишу распоряжение. Но есть определенная процедура легализации. Поэтому надо с этого момента (с момента подписания документа - УНИАН) посчитать, сколько нам нужно времени, чтобы оно вошло в действие”, - сказал Голубченко.

Он подтвердил намерения сделать тариф на проезд 3 грн на все виды транспорта, однако подчеркнул, что стоимость проездных билетов на месяц и другие сроки сохранится на нынешнем уровне.