К 1 февраля Голубченко одобрит повышение тарифов на проезд в Киеве до 3 грн
11:29, 21 января 2014Киев
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И. о. председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий Голубченко намерен до 1 февраля подписать распоряжение о повышении тарифов на проезд в коммунальном транспорте города до 3 грн.
И. о. председателя КГГА Анатолий Голубченко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А. Голубченко сказал журналистам после завершения аппаратного совещания КГГА, проходившего в Печерской райгосадминистрации.
“Я думаю, что к 1 февраля я подпишу распоряжение. Но есть определенная процедура легализации. Поэтому надо с этого момента (с момента подписания документа - УНИАН) посчитать, сколько нам нужно времени, чтобы оно вошло в действие”, - сказал Голубченко.
Он подтвердил намерения сделать тариф на проезд 3 грн на все виды транспорта, однако подчеркнул, что стоимость проездных билетов на месяц и другие сроки сохранится на нынешнем уровне.
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