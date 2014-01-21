На восьми улицах Киева в случае снегопада будет односторонняя парковка

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом проинформировал заместитель председателя КГГА Михаил Костюк.

По его словам, такая схема парковки будет действовать по улицам: Пушкинской, Терещенковская, Богдана Хмельницкого от ул. Коцюбинского к Владимирской, на Бассейной (от ул. Шелковичной к Круглоуниверситетской), на Прорезной (от ул. Владимирской до Пушкинской), а также на ул. Софиевской, Малой Житомирской и на бульваре Тараса Шевченко.

По словам Костюка, необходимые знаки уже установлены, сейчас они в чехлах, которые в случае необходимости оперативно снимут.

Кроме того, по его словам, столичная власть, в случае сложной дорожной ситуации, останавливать большегрузные автомобили на подъездах к Киеву.

«Мы имеем информацию о возможном начале снегопада, поэтому уже сейчас мы несколько ограничиваем въезд в Киев. В то же время ночью поблизости патрулей ГАИ будет стоять наш сотрудник, который будет помогать водителям грузовиков в случае необходимости организации сопровождения в город. Например, если это срочный груз или груз, который быстро портится. Всех других водителей грузовиков будем просить подождать, пока будет организован надлежащий дорожный трафик”, - пояснил Костюк.

Заместитель председателя КГГА также призвал киевлян быть сознательными и не оставлять свои автомобили на проезжих частях, чтобы не мешать дорожным службам расчищать дороги.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года первый заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Иван Шпилевой на брифинге-совещании с руководством УГАИ и другими службами города сообщил, что руководство Киева договаривается с соседними областями, чтобы в период сильных снегопадов останавливать транзитный большегрузный транспорт за 30-40 км от столицы.