На восьми улицах Киева в случае снегопада будет односторонняя парковка
На восьми центральных улицах Киева в случае объявления чрезвычайной ситуации, связанной с погодными условиями, будет внедряться практика парковок с левой или правой стороны улицы, в зависимости от того, четное или нечетное число месяца.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом проинформировал заместитель председателя КГГА Михаил Костюк.
По его словам, такая схема парковки будет действовать по улицам: Пушкинской, Терещенковская, Богдана Хмельницкого от ул. Коцюбинского к Владимирской, на Бассейной (от ул. Шелковичной к Круглоуниверситетской), на Прорезной (от ул. Владимирской до Пушкинской), а также на ул. Софиевской, Малой Житомирской и на бульваре Тараса Шевченко.
По словам Костюка, необходимые знаки уже установлены, сейчас они в чехлах, которые в случае необходимости оперативно снимут.
Кроме того, по его словам, столичная власть, в случае сложной дорожной ситуации, останавливать большегрузные автомобили на подъездах к Киеву.
«Мы имеем информацию о возможном начале снегопада, поэтому уже сейчас мы несколько ограничиваем въезд в Киев. В то же время ночью поблизости патрулей ГАИ будет стоять наш сотрудник, который будет помогать водителям грузовиков в случае необходимости организации сопровождения в город. Например, если это срочный груз или груз, который быстро портится. Всех других водителей грузовиков будем просить подождать, пока будет организован надлежащий дорожный трафик”, - пояснил Костюк.
Заместитель председателя КГГА также призвал киевлян быть сознательными и не оставлять свои автомобили на проезжих частях, чтобы не мешать дорожным службам расчищать дороги.
Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года первый заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Иван Шпилевой на брифинге-совещании с руководством УГАИ и другими службами города сообщил, что руководство Киева договаривается с соседними областями, чтобы в период сильных снегопадов останавливать транзитный большегрузный транспорт за 30-40 км от столицы.