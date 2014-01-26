Милиция отрицает наличие следов пыток на теле мужчины, найденном на Оболони

Милиция утверждает, что на теле мужчины, найденного мертвым у залива в Оболонском районе столицы, не обнаружено никаких следов насильственной смерти.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Отдела связей с общественностью ГУМВД Украины.

«Сегодня некоторые интернет-издания распространили информацию, что у залива реки Днепр, в Оболонском районе столицы, обнаружен труп мужчины якобы со следами пыток и связанными руками. Столичная милиция сообщает, что эта информация не соответствует действительности», - заявили в ОСО.

Как отметили в милиции, 24 января около 17.00 по спецлинии 102 от врача скорой медицинской помощи поступило сообщение, что на берегу залива Оболонь (ул. Приречная, 37) лежит человек без признаков жизни.

Читайте такжеБрат Юрия Вербицкого опознал найденное под Борисполем тело

По указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа Оболонского райуправления милиции Киева. «Правоохранители сразу установили личность умершего. Это был 36- летний житель Оболонского района », - сообщили в ОСО, подчеркнув, что «при осмотре тела покойного никаких следов признаков насильственной смерти не обнаружено».

Сейчас тело 36-летнего мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти, сообщили в милиции.

Материалы по данному факту зарегистрированы в Оболонском райуправлении столичной милиции. Проводится проверка.