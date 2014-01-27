В Деснянском районе почтили память чернобыльцев

Как отметил в своем интервью «Комсомольской правде в Украине» глава Деснянской райгосадминистрации Станислав Прокопенко, открытие на Троещине Ротонды “Пантеон памяти” на территории Мемориального комплекса “Героям Чернобыля” стало знаковым событием для Чернобыльских организаций и жителей района.

Глава Деснянской райгосадминистрации Станислав Прокопенко подчеркнул важность открытия Ротонды “Пантеон памяти” для жителей Деснянского района, где проживает больше всего пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы - почти 18 тысяч человек.

Станислав Прокопенко также сообщил, что средства на проведение строительства долгое время не выделялись. И в 2009 году, во время проведения районных мероприятий, посвященных Дню чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в ходе своей предвыборной кампании, как кандидата в Президенты Украины, присутствовал Виктор Федорович Янукович, который тогда заверил руководителей чернобыльских общественных организаций взять вопрос полного завершения строительства Мемориала под личный контроль.

Уже с 2010 года шаг за шагом начались работы на территории Мемориала, в частности, было построено стену “Памяти” и элемент “Земля”. С 2012 года выполнялись работы по сооружению еще одного архитектурного элемента Мемориального комплекса “Героям Чернобыля” - Ротонды “Пантеон памяти”.

Уникальность этого проекта заключается в том, что Ротонда “Пантеон памяти” - является единственным в Украине мемориалом, который олицетворяет в себе объединения в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС всех бывших республик Советского Союза. Именно эта идея заложена в архитектурно-художественное содержание Ротонды. По периметру круга размещено 15 колонн, символизирующих страны-бывшие республики Советского Союза, которые принимали участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Сверху каждой колонны расположены гербы всех бывших республик Советского Союза, а на арочном фризе колонн - текст гимна Чернобыля. В центре композиции находится скульптура защитницы нашего народа Покрова Божией матери, как символ памяти погибших ликвидаторов.

Как известно, торжественное открытие Ротонды “Пантеон памяти” состоялось 14 декабря 2013 года, в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Руководители общественных чернобыльских организаций Деснянского района выразили благодарность Станиславу Прокопенко за значительную помощь и поддержку общественных организаций и слаженную работу при сооружении Ротонды “Пантеон памяти”, что позволило вовремя завершить все работы.