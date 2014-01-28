Макеенко написал заявление о сложении депутатских полномочий и готов к работе в КГГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Макеенко сказал в интервью журналистам, комментируя свое назначение председателем Киевской городской государственной администрации.

«Я принял решение. У меня добро внутри, у меня чистое сердце. Я с этим сердцем иду и буду там работать, не знаю сколько», - сказал он.

При этом Макеенко добавил, что родился на территории Украины, а не в России, как пишут некоторые СМИ, в селе в Черкасской области, а в Брянской области его родители жили всего два месяца. Остальное время он провел в городе Черкассы.

Макеенко отметил, что для него уже подготовили кабинет в Печерской райгосадминистрации, но он очень хочет с Верховной Рады пойти работать в помещение КГГА. Он надеется, что сегодня Верховная Рада примет все необходимые для этого решения.

Макеенко также сообщил, что уже работает над вопросом принятия бюджета Киева, в том числе с целью недопущения повышения цен на проезд в городе.

«Все болезни - это бюджет. Вернее, его отсутствие. И я над этим сейчас работаю», - сказал Макеенко.

Он выразил готовность стать между киевлянами и милицией, если милиция пойдет в наступление.

«Несмотря на то, что я еще технически не оформлен (нет решения ВР о лишении его депутатских полномочий - УНИАН), я категорически против применения любой силы - и я пойду и стану», - сказал Макеенко, еще раз выразив убеждение, что сегодня парламент примет все необходимые решения, чтобы исчерпать конфликт.

Он также пообещал затронуть вопрос о скорейшем назначении выборов мэра столицы и депутатов Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, 25 января Президент Виктор Янукович подписал указ о назначении Макеенко председателем Киевской городской государственной администрации.

Другим указом Янукович уволил Александра Попова с должности председателя КГГА.