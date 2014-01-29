Подорожание транспорта в Киеве снова отложили - КГГА

Как сообщает пресс-служба КГГА, об этом сказал первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко во время встречи с профсоюзным активом работников учреждений образования Киева.

Так, по словам Голубченко, «пока власть не поймет окончательно, каким образом изменятся доходы киевлян в новом году, на сколько вырастет средняя заработная плата жителей столицы, - подписание этого документа будет отсрочено».

Голубченко отметил, что в любом случае стоимость проездного документа на месяц останется неизменной. Поэтому киевляне, которые регулярно пользуются общественным коммунальным транспортом и приобретут месячный проездной билет, подорожание не почувствуют.

Как сообщал УНИАН, ранее Голубченко заявил, что намерен до конца января с.г. подписать распоряжение о стоимости проезда в городском пассажирском транспорте, согласно которому 1 поездка будет стоить 3 грн на любом виде транспорта, в т.ч. в городской электричке и фуникулере.