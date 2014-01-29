КГГА оценивает ущерб от Евромайдана в 20 млн грн

Ущерб, нанесенный зданиям и дорогам в центре Киева в ходе массовых манифестаций, только по предварительным оценкам составил около 20 млн гривен ($2,5 млн). Об этом пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на первого заместителя мэра Киева Анатолия Голубченко.

"20 млн - это только беглый осмотр зданий и парков. Организаторам митингов в поддержку власти счет уже выставлен. А за площадь Независимости и улицу Грушевского никто на себя ответственность не берет", - отметил представитель горадминистрации.

Читайте такжеСотрудник Украинского дома заявляет, что имущество музея от захвата не пострадало

В ходе продолжающихся почти два месяца протестных акций сгорело несколько зданий на улице Грушевского и в Музейном переулке, сильно пострадал от огня Мост влюбленных, обгорели деревья в Мариинском и Городском парках. Кроме того, на территории, где проводились манифестации, практически полностью уничтожено дорожное покрытие - брусчатка была расколота и использовалась в качестве снарядов в противостоянии с подразделениями "Беркута".

По самым оптимистичным прогнозам, восстановление города займет несколько недель. Ущерб, нанесенный культурным объектам города, еще только предстоит оценить.