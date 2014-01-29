Макеенко оставит старых заместителей председателя КГГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в комментарии журналистам.

«Аппарат, который сегодня работает в Киевской городской администрации, - профессиональный, работает не один год. Все остаются на своих местах, все будут работать», - заявил Макеенко, отвечая на вопрос, будет ли он менять своих заместителей, в частности Анатолия Голубченко.

Также Макеенко отметил, что зайдет в помещение мэрии после урегулирования политической ситуации.

«Мы зайдем туда после урегулирования политической ситуации в этом зале Верховной Рады. Я уверен, что после этого разблокируют здание Киевсовета, Киевской городской государственной администрации, и я буду работать в своем кабинете. Я не буду бегать по разным точкам, по разным райадминистрациям, и коллектив также, аппарат, будет работать в этом помещении», - сказал Макеенко.