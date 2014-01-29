В Киеве от огнестрельного ранения умер милиционер

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве, вчера около 14 часов по спецлинии «102» поступило сообщение об огнестрельном ранении мужчины в начале лесопарковой зоны на ул. С.Лазо. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа милиции Днепровского района. Потерпевшим оказался 42-летний старший прапорщик милиции этого же районного управления милиции.

Каретой скорой медицинской помощи он немедленно был доставлен в больничное учреждение с предварительным диагнозом – огнестрельное ранение грудной клетки с повреждением сердца и диафрагмы.

Через несколько часов правоохранитель умер во время оказания ему медицинской помощи, говорится в сообщении.

Следственным отделом Днепровского райуправления милиции Киева по этому факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Проводится досудебное следствие. Выясняются все обстоятельства.

Граждан, которые могут предоставить любую полезную информацию о содеянном, милиция просит обращаться в Днепровское райуправление (ул. Красноткацкая, 2) или звонить по телефону по номерам: 044-559-15-37; 559-51-85 или 102.