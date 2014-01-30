В Киеве за сутки сожгли 23 автомобиля

За сутки пожарно-спасательная служба 17 раз выезжала на тушение пожаров в автомобилях. Все пожары произошли в ночное время суток, сообщает сайт ГСЧС.

Первый вызов поступил 29 января из Деснянского района, где в 00:36 по ул. Жукова, 24-а вблизи пятиэтажки загорелся автомобиль Honda Civic.

Всего зарегистрировано за сутки 17 вызовов с 7 районов, в которых сгорели или повреждены 23 автомобиля. 3 машины были повреждены в результате распространения огня.

Читайте такжеВ Одессе сожгли автомобиль лидера местного ЕвромайданаПоследний звонок прозвучал на пункте связи дежурной части 30 января в 5:05. Очевидцы сообщили, что в Голосеевском районе по пр. Краснозвездном, 132, у 16-тиэтажного жилого дома вспыхнул Nissan Tiida.

Массовых возгораний не было - в большинстве случаев горела одна машина. В двух случаях горело сразу 2 автомобиля. Только 30 января в 3:35 по ул. Машиностроительной, 21 произошло возгорание 2-х автомобилей с распространением огня на третий, припаркованный рядом.

По предварительным данным, большинство пожаров возникало из-за поджогов. Однако окончательная причина будет установлена правоохранительными органами столицы.