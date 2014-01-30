В Киеве из-за сильных морозов в школах до 3 февраля приостановят занятия

В частности, как говорится в сообщении, «в связи с многочисленными обращениями родителей относительно работы общеобразовательных учебных заведений в период низких температур, согласно Государственным санитарным правилам и нормам устройства, содержания общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-воспитательного процесса, принято решение о приостановлении занятий 31 января и 1 февраля 2014 года в учреждениях образования города Киева».

Возобновят занятия - 3 февраля, сообщили в КГГА.

Заведения профессионально-технического образования продолжат работу в штатном режиме.

Детские сады также будут функционировать, однако решения относительно посещения детьми дошкольных учебных заведений должны принять родители и сообщить администрации, подчеркивается в сообщении.

При этом профильный департамент КГГА во время временного приостановления учебно-воспитательного процесса рекомендует:

- в случае обращений родителей - создать условия для организованного пребывания учащихся;

- перенести на другие сроки проведения массовых, досуговых, развлекательных и спортивно-массовых мероприятий;

- провести разъяснительную работу среди участников учебно-воспитательного процесса относительно поведения в условиях низких температур;

- принять меры по обеспечению выполнения учебных программ путем внедрения элементов дистанционного обучения.