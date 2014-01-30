На "Золотых воротах" мужчина упал на рельсы во время прибытия поезда
17:10, 30 января 2014Киев
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На столичной станции метро “Золотые ворота” 50-летний мужчина потерял сознание и упал на рельсы во время прибытия поезда.
Мужчина упал на рельсы во время прибытия поезда
На столичной станции метро “Золотые ворота” человек потерял сознание и упал на рельсы во время прибытия поезда.
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, инцидент произошел сегодня около 16.00.
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Как отметили в милиции, 50-летнему мужчине внезапно стало плохо, и он упал на железнодорожный путь платформы во время прибытия поезда.
Трагедии удалось избежать, поскольку машинист применил экстренное торможение. Впрочем, мужчина с травмой ноги был госпитализирован в больницу.
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