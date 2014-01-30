На "Золотых воротах" мужчина упал на рельсы во время прибытия поезда

На столичной станции метро “Золотые ворота” человек потерял сознание и упал на рельсы во время прибытия поезда.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, инцидент произошел сегодня около 16.00.

Читайте такжеНа станції метро «Хрещатик» розпочався капітальний ремонт ескалатора

Как отметили в милиции, 50-летнему мужчине внезапно стало плохо, и он упал на железнодорожный путь платформы во время прибытия поезда.

Трагедии удалось избежать, поскольку машинист применил экстренное торможение. Впрочем, мужчина с травмой ноги был госпитализирован в больницу.