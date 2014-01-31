Завтра стоимость проезда в киевском метро не повысится

С 1 февраля тарифы на проезд в городском пассажирском транспорте Киева не будут повышены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Костюк на брифинге в Печерской райгосадминистрации, посвященном готовности города к ликвидации последствий возможных сильных снегопадов.

По его словам, вопрос повышения тарифов остается «на пике обсуждения» у городской власти. Костюк подчеркнул, что пересмотр тарифов на проезд вызван несовершенной системой ценообразования. «Она не стимулирует развитие транспортной сети, не стимулирует развитие коммунального пассажирского транспорта в городе», - объяснил Костюк.

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В частности он сообщил о ситуации, сложившейся в «Киевпасстрансе», где потребность только фонда заработной платы - 56 млн. грн в месяц, а предприятие зарабатывает 22 млн. грн и таким образом нуждается в значительных дотациях. В то же время, по его словам, городская власть не подписывает распоряжение о повышении тарифов, поскольку перед этим необходимо «свериться с уровнем бумажника киевлян и другими моментами».

«Поэтому на сегодняшний день распоряжение (о повышении тарифов – УНИАН) не подписано. Хотя мы провели соответствующую работу. Но мы не бросили эту работу», - сказал Костюк.

Он прибавил, что его личная позиция заключается в том, что оптовый потребитель транспортной услуги должен находиться в лучших условиях.

По словам Костюка, уже изучен, в частности опыт Варшавы в ценообразовании тарифов на проезд.

Как сообщал УНИАН, городские власти намеревалась повысить тарифы с 1 февраля 2014 года.