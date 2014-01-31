Киев готов к снегопадам - КГГА

Как передает корреспондент УНИАН, о подготовке города и принятых мерах сообщил сегодня заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Михаил Костюк на брифинге, организованном в связи с тем, что некоторые регионы Украины страдают от мощных снегопадов, что приводит к значительным заторов и блокированию движения автотранспорта.

Читайте такжеСнегопад парализовал Мариуполь По словам Костюка, столицу, по прогнозам синоптиков, уже вскоре ожидает колебания температур, возможно - снегопады, поэтому все коммунальные службы города находятся в режиме готовности и круглосуточного дежурства.

«Учитывая опыт прошлого года, мы разработали ряд мероприятий по подготовке дорожной техники и персонала коммунальных служб к организации работ по расчистке снега на дорогах и обеспечения надлежащих условий для автотранспорта. В режиме круглосуточного дежурства находится оперативный штаб по предотвращению чрезвычайных ситуаций, а также коммунальные службы. Накануне зимнего периода техника прошла соответствующий ремонт и подготовку, мы максимально обновили шины на снегоуборочных машинах, были в достаточном количестве заготовлены соль, дизельное топливо и смазочные материалы», - заверил Костюк.

Читайте такжеВ Киеве начался снегопад (фото)Он добавил, что для своевременного реагирования на снегопад и ликвидацию последствий непогоды была сформирована трехуровневая система реагирования.

Во время первого уровня к работе в основном будут привлекать собственные профильные коммунальные предприятия.

На втором уровне привлекаются также другие предприятия, с которыми были заключены соответствующие договоры. Это, в частности, строительные и дорожно-строительные организации, благодаря которым, в случае необходимости, дополнительно для уборки улиц будет привлечено еще около 200 машин. Кроме того, на этом уровне вступает в силу распоряжение о парковке автомобилей с правой или с левой стороны в четные/нечетные дни, а также рассматривается вопрос пропуска грузового транспорта в столицу.

На третьем уровне реагирования предполагается привлекать к преодолению последствий непогоды силы Министерства обороны, которое, в частности готово предоставить 36 тягачей для дежурства на дорогах с тяжелыми условиями движения (спуски, подъемы и т.п.).

Заместитель председателя КГГА также обратил внимание на жалобы киевлян, которые днем не видят снегоуборочной техники. Он пояснил, что использование снегоуборочной и очистительной техники в период высокой плотности движения на дорогах неэффективно. Поэтому основная задача, которая стоит перед коммунальщиками в этот период суток при интенсивном снегопаде, - посыпка улиц реагентами для обеспечения надлежащего сцепления колес машин с дорогой. К интенсивной же расчистки улиц дорожники приступают после 22.00.

Также Костюк обратился к водителям с просьбой быть осторожными на дорогах, сознательными, не мешать коммунальным службам выполнять работу по расчистке улиц от снега.