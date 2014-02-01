Милиция задержала грузина по подозрению в поджоге автомобилей в Киеве

Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.

«Милиция не исключает причастности участников массовых беспорядков к поджогам автомобилей», - сообщают в МВД и утверждают: «За каждый подожженный автомобиль злоумышленникам обещали по 300 гривен». По данным милиции, одно из поврежденных транспортных средств принадлежит родственнице судьи, который принимал решение в отношении митингующих.

Милиция пишет, что подозреваемый был задержан «около 1 часа ночи во время патрулирования жилого массива «Виноградарь», что в Подольском районе столицы».

«Увидев патруль, двое злоумышленников стали убегать, однако один из них был задержан нарядом милиции. При осмотре у молодого человека были изъяты две пластиковые бутылки с возгораемой жидкостью, тряпки и зажигалка», - сообщает милиция.

Также милиция сообщает, что задержанный сознался, что «накануне он и его приятель, которого сейчас разыскивают, получили список с адресами и номерами машин, которые необходимо было поджечь». «За каждый выполненный «заказ» злоумышленникам пообещали вознаграждение в 300 гривен», - отмечается в сообщении.

«Молодой человек также отметил, что он является 26-летним гражданином Грузии, прибыл в Украину около 2 месяцев тому назад в поисках работы. Поскольку документов у молодого человека при себе не было, милиция устанавливает его личность, в том числе – при помощи обращения в Посольство Грузии в Украине», - сообщили в милиции.

По словам заместителя начальника Подольского райуправления столичной милиции Анатолия Надеина, по факту совершения преступления открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за преднамеренное повреждение имущества или уничтожение его путем поджога.

Сейчас подозреваемый процессуально задержан, проводятся первоочередные следственные действия. «Милиция устанавливает организаторов и заказчиков этих дерзких преступлений, а также проверяет задержанного на возможную причастность к другим подобным преступлениям», - отметили в милиции.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на «Украинскую правду», в ночь на 1 февраля в Киеве было сожжено 7 автомобилей активистов Автомайдана. Все поджоги произошли после полуночи до 3 часов ночи. В частности, сгорели автомобили, которые были припаркованы на ул. Федорова, Щекавицкой, Гончара, Драгоманова, Харьковском шоссе, пр-те Комарова и ул. Петропавловский. Также в ночь на 1 февраля сожгли автомобиль оператора "5 канала" Олега Криштопы. Накануне в центре Киева подожгли автомобиль представительницы правительства Канады в Украине. В ночь на 30 января в Киеве неизвестные подожгли более 20 автомобилей.