Подозреваемый в поджоге автомобилей в Киеве рассказал, от кого получил "задание"

Иностранец, подозреваемый в поджогах автомобилей был допрошен сотрудниками милиции с помощью переводчика. Во время допроса он рассказал правоохранителям о заказе на поджог машин,сообщается на сайте МВД.

По словам задержанного, во время поисков работы в столице он познакомился с мужчиной, который предложил ему заработать на поджогах машин, и пообещал 600 грн. Для этого мужчины пошли в Дом профсоюзов, поднялись на 5-ый этаж, где их встретили люди в масках. Последние передали исполнителям перечень машин, которые нужно поджечь, деньги, а также бензин.

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После этого злоумышленники отправились на «задание», где данный гражданин был задержан, а соучастнику злодеяния удалось убежать.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля ночью во время патрулирования жилого массива в Подольском районе столицы, сотрудники милиции задержали гражданина Грузии, который подозревается в умышленном уничтожении чужого имущества.