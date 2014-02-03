Вместо поваленного Ленина могут установить памятник киевским меценатам

Как сообщил заместитель главы Киевской горадминистрации Руслан Крамаренко, в голосовании приняли участие 7 тысяч киевлян. 44% голосовавших поддержали идею увековечить меценатов.

"У нас был момент, когда за одну ночь Ленин набрал больше тысячи голосов. Наши программисты выявили почти 1400 голосов с одного IP. Мы их снимать не стали. В тех 39%, которые тут за Ленина - половина получены нечестным путем. Но мы просто показали, что на любую несправедливость наши горожане всегда ответят утроенной активностью", - рассказал чиновник.

"С результатами этого голосования мы выйдем к лидерам мнений и киевским "мытцям", чтобы вместе решить каким быть такому памятнику", - добавил Крамаренко.

Помимо меценатов и вождя мирового пролетариата 7% голосовавших предлагали установить памятник киевскому губернатору Ивану Фундуклею, 2,8% - писателю Ивану Нечуй-Левицкому. Еще 5% киевлян хотели бы видеть на этом месте фонтан, а 1,4% - клумбу.

Напомним, Лазарь Бродский и Николай Терещенко внесли огромный вклад в развитие Киева, при них в городе появились здания, которыми украинская столица гордится и ныне: здание КПИ на проспекте Победы, Театр оперетты, Институт электросварки, Областная больница, синанога на Шота Руставели, Бессарабский рынок, Владимирский собор.