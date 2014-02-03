За ночь в Киеве сгорели 4 автомобиля

В Киеве этой ночью сгорели еще 4 автомобиля.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

«Беспокойная была ночь для пожарно-спасательных подразделений и владельцев автомобилей. На протяжении 3 февраля в разных районах столицы 4 раза возникали пожары транспортных средств», - отметили, в частности, в пресс-службе.

Так, по данным столичного управления ГСЧС, первый пожар возник приблизительно в 00:30. У 9-этажного жилого дома по ул. Энтузиастов, 25, загорелся автомобиль Nissan Murano. Огонь повредил салон транспортного средства.

Следующий случай произошел в тот же день в 03:16 в Шевченковском районе города. На обочине проезжей части Бессарабской площади, 2, в автомобиле Mercedes Sprinter возник пожар. Спасатели затушили пламя в 03:41. В микроавтобусе огнем повреждена панель приборов, внутренняя обивка, закопчен салон автомобиля.

Читайте такжеВ центре Киева подожгли авто сотрудницы посольства Канады

Также спасатели выезжали на ликвидацию возгорания в авто Chevrolet Lacetti. Автомобиль был припаркован на обочине проезжей части по ул. Жмаченко, 18. Огонь повредил двигатель, электропроводку, моторный отсек и лакокрасочное покрытие транспортного средства.

Кроме того, в 04:00 во дворе частного жилого дома по ул. Кобылянской, 3, пылал автомобиль Mitsubishi Lancer. Затушили пожар спасатели за 20 минут. Огонь повредил моторный отсек, салон и лакокрасочное покрытие автомобиля.

Причины возникновения пожаров в 4 случаях устанавливаются. Жертв и пострадавших нет, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 января в Киеве неизвестные подожгли более 20 легковых автомобилей. В Штабе национального сопротивления заявили, что сожженные в Киеве автомобили принадлежали участникам Евромайдана.

В ночь на 1 февраля в центре Киева подожгли автомобиль представительницы правительства Канады в Украине. Кроме того, активисты Автомайдана заявили о поджоге в ночь на 1 февраля 8 своих автомашин.

В то же время МВД 1 февраля заявило о задержании в Киеве гражданина Грузии, который подозревается в поджоге автомобилей в столице.

По факту совершения преступления открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК, что предусматривает наказание за умышленное повреждение имущества или уничтожение его путем поджога. При этом в МВД подчеркнули, что не исключают причастности участников массовых беспорядков (активистов Майдана) к поджогам автомобилей.