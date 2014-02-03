Герега: Если Киевсовет завтра не примет бюджет, то бюджетникам не повысят зарплаты

На вторник, 4 февраля, назначено заседание Киевского городского совета.

Как сообщили УНИАН у пресс-службе Киевсовета, заседание состоится в помещении Печерской райгосадминистрации.

В повестке дня только два вопроса - бюджет Киева на 2014 год и Программа социально-экономического развития столицы на этот год.

Начало заседания Киевсовета - в 10.00.

Распоряжение о созыве 4 февраля XIII сессии Киевсовета VI созыва подписала сегодня, 3 февраля, заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Галина Герега с целью рассмотрения неотложных вопросов обеспечения жизнедеятельности города.

Секретарь Киевсовета отметила, что по закону местные бюджеты утверждаются в течение двух недель после обнародования государственного бюджета, поэтому Киевсовет не может медлить с принятием городской сметы.

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”После принятия государственной городской сметы исполнительному органу Киевсовета (КГГА) понадобилось определенное время для формирования Программы экономического и социального развития и бюджета города. Как только соответствующие проекты решений были переданы в Киевсовет, я сразу подписала распоряжение о назначении пленарного заседания”, - объяснила Герега.

По ее словам, если бюджет не будет принят, Киеву придется жить на 1/12 бюджета прошлого года. Это не позволит профинансировать капитальные расходы и повысить заработные платы работникам бюджетной сферы.

”Фактически город будет иметь деньги только на заработные платы, и то на уровне прошлого года. Мы не сможем вместе с увеличением минимальной заработной платы повысить зарплаты нашим бюджетникам. Остановится строительство на крупных инфраструктурных объектах: Подольском мостовом переходе, развязке на Почтовой площади, проспекте Победы. Не будет средств на реконструкцию школ, детских садов и больниц. Не сможем провести реконструкцию дамб заиленных полей Бортницкой станции аэрации, что весной может привести к экологической катастрофе”, - объяснила Герега.

Секретарь Киевсовета выразила надежду, что все фракции и группы Киевсовета найдут взаимопонимание и примут бюджет столицы на 2014 год.

”Сегодня наша страна находится в сложной политической ситуации. На органы городской власти возлагается двойная ответственность - обеспечить в кризисных условиях развитие города и реализовать социальные гарантии. Утверждение бюджета - необходимое условие для стабильной жизни столицы. Надеюсь, что все политические силы понимают свою ответственность”, - сказала Герега.