Киевляне оплатили 90% стоимости коммунальных услуг за январь

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Уровень оплаты с учетом погашенной задолженности среди домов коммунальной формы собственности составлял 97,42%. Стопроцентный уровень оплаты превышен только в Голосеевском районе (101,60%). Также в тройку лидеров вошли Оболонский (99,11%) и Дарницкий (98,87%) районы.

Уровень текущей уплаты среди домов коммунальной формы собственности - 90,75%. Самые лучшие показатели также в Голосеевском (95,94%), Дарницком (92,09%) и Оболонском (91,25%) районах.

На последних позициях как по уровню текущей оплаты (86,91% и 90,08%), так и по уровню оплаты с учетом погашенной задолженности (93,09% и 96,48%) - Шевченковский и Днепровский районы, соответственно.

Уровень оплаты с учетом погашенной задолженности среди домов ЖСК и ОСМД, которые обслуживаются КП «ГИОЦ», составлял 97,83% и 94,99%, соответственно.