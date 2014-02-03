В Киеве мужчина забил до смерти двухлетнего сына своей сожительницы

Как сообщили УНИАН в ОСО столичной милиции, 1 февраля на спецлинию «102» поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что в полуподвальном помещении одного из домов Дарницкого района обнаружен труп ребенка. На место происшествия срочно выехала следственно-оперативная группа Дарницкого райуправления милиции.

Читайте такжеВ Донецке родители хотели продать своего двухлетнего ребенка за 72 тысячи гривеньОказалось, что 27-летняя уроженка Винницкой области со своим двухлетним сыном и сожителем не имели постоянного места жительства в Киеве. В последнее время их жилищем было подвальное помещение жилого дома в Дарницком районе. Женщина объяснила правоохранителям, что сын постоянно плакал. 22-летнего сожителя это очень раздражало, он систематически избивал ребенка.

Когда мужчина так сильно ударил мальчика по голове, что тот потерял сознание, мать ребенка вызвала скорую, но было уже слишком поздно. После осмотра трупа судебно-медицинский эксперт сообщил, что у ребенка сломана челюсть, на теле многочисленные синяки и гематомы различной давности. Женщина оправдывала своего сожителя, настаивая на том, что сын самостоятельно упал и при этом травмировался.

Во время проверки правоохранителям стало известно, что подозреваемый ранее был судим.

Данное событие занесены в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство малолетнего ребенка или женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности» - наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

В отношении матери ребенка начато уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины "Злостное невыполнение родителями, опекунами или попечителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство, повлекшее тяжкие последствия", - наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.