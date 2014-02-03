В Киеве мужчина прыгнул с моста Метро и разбился об лед

Сегодня в Киеве с моста Метро прыгнул мужчина, пишет ТСН.uа. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

Мужчина прыгнул с моста и не имел шансов выжить - с высоты он упал на несколькометровый слой льда. Тело погибшего сейчас осматривают эксперты.

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Личность мужчины пока не установлена, документов или предсмертного письма у погибшего также не было.