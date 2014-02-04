Макеенко хочет вернуть в Киев райсоветы

«Ситуация очень сложная. Мне кажется, суть в следующем: назначение выборов городского совета – безусловно, полномочия Верховной Рады, которая не выполняет свои конституционные обязательства – большинство не голосует за назначение выборов. Вы (сказал он, обращаясь к депутатам горсовета – ред.) – заложники ситуации, но у вас есть полномочия урегулировать ситуацию, создав районные в городе советы. Это – полномочия городского совета. И назначить местные выборы. Назначение даты выборов районных советов – первый шаг. Я призываю, чтобы сегодня на сессии было принято решение о постановлении по созданию районных советов и назначения даты выборов в них», - сказал Макеенко в ходе выступления.

Как сообщает корреспондент «Сегодня», главу КГГА поддержал депутат Верховной Рады, лидер Киевской городской организации ВО «Свобода» Андрей Ильенко, который присутствовал в зале заседаний в Печерской РГА. «Создание райсоветов – первый базовый шаг по созданию самоуправления в Киеве», - сказал он. Также Ильенко отметил, что двери Киеврады для депутатов открыты. «Там нет экстремизма, там даже проводят культурные вечера», - отметил Ильенко. Он пригласил нового главу КГГА Владимира Макеенко и секретаря Киеврады Галину Герегу посетить один из культвечеров в Киевраде.