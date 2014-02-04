В "Борисполе" открыли прямые ежедневные рейсы в Сочи
11:08, 04 февраля 2014Киев
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Прямые ежедневные перелеты между Киевом и Сочи будут осуществляться со 2 по 26 февраля, а 6 и 24 февраля частоту полетов увеличат до двух в день.
В "Борисполе" открыли прямые рейсы в Сочи
Из аэропорта "Борисполь" на период зимней Олимпиады - 2014 открыли прямое авиасообщение с Сочи.
Как сообщает пресс-служба аэропорта "Борисполь", прямые ежедневные перелеты из Киева в Сочи будут осуществляться со 2 по 26 февраля.
Рейсы по маршруту Киев — Сочи — Киев будет выполнять украинский авиаперевозчик МАУ.
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С "Борисполя" самолеты в Сочи будут отправляться в 23:15 по местному времени.
Кроме того, 6 и 24 февраля авиакомпания увеличит частоту полетов до двух в день.
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