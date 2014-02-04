Киевсовет решил голосовать руками

Это предложение поставили на голосование, и депутаты его поддержали, сообщает Еспресо.TV.

Также депутаты выдвигали предложение о создании в Киеве районных советов, Однако председатель КГГА Владимир Макеенко отметил, что это возможно лишь в будущем.

Напомним, ранее сообщалось, что секретарь Киевсовета Галина Герега будет принимать любые поправки в бюджет города из голосов депутатов, то есть по измененной процедуры