Киевсовет решил голосовать руками
11:22, 04 февраля 2014Киев
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Депутаты Киевсовета решили голосовать руками.
Секретарь Киевсовета Галина Герега
Это предложение поставили на голосование, и депутаты его поддержали, сообщает Еспресо.TV.
Также депутаты выдвигали предложение о создании в Киеве районных советов, Однако председатель КГГА Владимир Макеенко отметил, что это возможно лишь в будущем.
Напомним, ранее сообщалось, что секретарь Киевсовета Галина Герега будет принимать любые поправки в бюджет города из голосов депутатов, то есть по измененной процедуры
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