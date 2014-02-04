Оппозиция призывает Киевсовет создать райсоветы и назначить дату выборов

Народные депутаты от “Батькивщины” Юрий Одарченко и от ВО “Свобода” Андрей Ильенко призвали депутатов Киевсовета принять решение о создании районных советов в городе и назначить дату выборов в них.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали во время своих выступлений с трибуны Киевсовета в начале заседания.

Народные депутаты убеждены, что создание районных советов является первым шагом к восстановлению местного самоуправления в городе и будет способствовать снятию напряжения в городе и в стране.

Одарченко подчеркнул, что ВР не принимает решения о выборах в Киеве, но в такой ситуации Киевсовет имеет полномочия создать ячейки самоуправления (районные советы), и это решение станет важным шагом для развития местного самоуправления.

Ильенко также подчеркнул необходимость принятия решения о возобновлении функционирования райсоветов в столице. Он также сказал, что вопрос выборов городского головы Киева и Киевсовета блокировался народными депутатами, но эта ситуация может измениться в ближайшее время благодаря формированию нового большинства в Верховной Раде.

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Народный депутат также пригласил депутатов Киесовета и других представителей столичной власти вернуться на рабочие места в дом на Крещатике. Он заверил, что сейчас там находятся доброжелательные люди, которые не будут препятствовать их работе.

В ответ присутствующий в зале заседаний председатель КГГА Владимир Макеенко поблагодарил депутатов за то, что они приняли участие в сегодняшнем заседании Киевсовета. Он выразил убеждение, что именно с Киева должно начаться взаимопонимание политиков в разрешении нынешней сложной ситуации в стране.

Что касается создания райсоветов, то, по его словам, время и люди требуют возвращения к ним, и поэтому этот вопрос нужно рассмотреть сообща и принять решение.

В то же время Макеенко подчеркнул, что сейчас неотложным для Киева является утверждение бюджета и предложил перейти к его рассмотрению.

Народный депутат от «УДАР» Наталия Новак в своем выступлении призвала депутатов Киевсовета “быть с киевлянами”.

“Ваша деятельность — дальнейший кризис власти в Киеве”, - сказала она.

Новак выразила убеждение, что депутаты Киевсовета могут быть вместе с киевлянами, если сложат свои полномочия, и тогда Верховной Раде ничего не останется, как назначить выборы в столице.

По информации Гереги, на заседании Киевсовета присутствуют представители Посольства Латвии и Посольства Российской Федерации в Украине.