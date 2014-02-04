Макеенко не исключает, что будет баллотироваться в мэры Киева

Председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Макеенко не исключил, что будет баллотироваться в мэры столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

По словам председателя КГГА, из-за последних событий в Киеве Президент Украины принял решение о назначении его на эту должность.

“Чтобы не было беспредела, каких-то провокаций, чтобы все было согласовано со всеми. Потому что я такой. Я — Макеенко. Если бы были нужны какие-то резкие действия - была бы другая кандидатура”, - заметил Макеенко.

Он отметил, что живет в Киеве 27 лет, в городе его все знают: деятели культуры, спорта, бизнеса, банковского сектора, политики.

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По словам Макеенко, для него непростым является вопрос о возможном баллотировании на должность мэра столицы.

“Судьба меня привела туда, где я нахожусь сейчас. Я не знаю, что будет завтра”, - сказал он.

При этом Макеенко прибавил: “Посмотрим”.

Он также заявил, что отказался от зарплаты председателя КГГА.

“И даже от одной гривни”, - прибавил он, комментируя реплику журналистов об отказе экс-мэра Киева Леонида Черновецкого от заработной платы, вместо которой получал лишь одну гривню.

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Как сообщал УНИАН, 25 января Президент Виктор Янукович подписал указ о назначении Макеенко председателем Киевской городской государственной администрации.

Другим указом Янукович освободил Александра Попова от должности председателя КГГА.