Киевсовет принял бюджет и Программу социально-экономического развития города

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие программы проголосовали 72 депутата Киевсовета, за принятие бюджета - 75.

Голосование происходило по упрощенной процедуре, путем поднятия рук.

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Как отметила, закрывая заседание секретарь Киевсовета Галина Герега, в принятых документах учтены все предложения, озвученные представителями всех политических сил в Киевсовете, в том числе оппозиционных.

Как сообщал УНИАН, проект бюджета был представлен с доходами в суме 21 млрд грн и общим объемом расходов 19,8 млрд грн. Профицит составляет 303,5 млн. грн.