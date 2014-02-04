Киевсовет принял бюджет и Программу социально-экономического развития города
12:33, 04 февраля 2014Киев
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Депутаты Киевсовета приняли бюджет города и Программу социально-экономического развития на этот год. Бюджет был подан с доходами в сумме 21 млрд грн и общим объемом расходов 19,8 млрд грн. Профицит составляет 303,5 млн грн.
Киевсовет принял бюджет города и Программу социально-экономического развития на этот год
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие программы проголосовали 72 депутата Киевсовета, за принятие бюджета - 75.
Голосование происходило по упрощенной процедуре, путем поднятия рук.
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Как отметила, закрывая заседание секретарь Киевсовета Галина Герега, в принятых документах учтены все предложения, озвученные представителями всех политических сил в Киевсовете, в том числе оппозиционных.
Как сообщал УНИАН, проект бюджета был представлен с доходами в суме 21 млрд грн и общим объемом расходов 19,8 млрд грн. Профицит составляет 303,5 млн. грн.
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