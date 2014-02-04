Ремонт Крещатика и здания КГГА осуществят спонсоры - Макеенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

“Я общался с бизнесменами, коллегами по этому поводу. У нас очередь желающих на спонсорской основе отремонтировать эти вещи. Какой-то банк хочет скамейки поставить, рекламу свою повесить. Кто-то - с политической (рекламой — УНИАН). Кто-то желает из киевлян (спонсировать). Я думаю, что это не проблема, этот вопрос будет урегулирован”, - сказал Макеенко.

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По его словам, уже проведены определенные переговоры на политическом уровне с теми политсилами, которые представлены в Киеве, о финансовой помощи городу по восстановлению благоустройства в местах массовых демонстраций.

Макеенко отметил, что спонсорские средства предоставят представители крупного бизнеса, в частности, крупные банки и компании.

Справка УНИАН. Отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в конце ноября 2013 года стал первопричиной возникновения самых массовых за всю историю государства протестов. После жестокого разгона «беркутовцами» в ночь на 30 ноября участников мирной акции на Майдане Незалежности, на следующий день, 1 декабря, на улицы Киева вышли сотни тысяч возмущенных граждан. В тот же день в центре города появился новый Евромайдан. Участники акции зашли в здание КГГА, где обустроили пункт обогрева для митингующих. Они там находятся до сих пор.

21 января на то время и.о. председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий Голубченко заявил, что начислено около 14 млн грн убытков от Евромайдана.

“Там примерно начислено 14 млн. грн на этот момент. Но официального акта я не видел. Это мне сообщил первый заместитель председателя Шевченковского района. Они буквально в четверг выезжали (на территорию Евромайдана — УНИАН)”, - сказал Голубченко. Причем он уточнил, что «в сумму входят убытки и по помещениям, и по территории улицы». “Там не только Майдан, там полностью все и даже некоторые помещения”, - сказал и.о. председателя КГГА.

Что касается убытков на улице Грушевского, где сейчас продолжаются активные противостояния, Голубченко не смог назвать никаких цифр. “Мы туда не заходили. Не можем посчитать пока убытки”, - объяснил он.

Он также добавил, что власти города будут обращаться в прокуратуру за помощью выяснить, кто будет отвечать за причиненный ущерб на территории Европейской площади и улицы Грушевского.

Также Голубченко уточнил, что антимайдан еще не уплатил 300 тысяч гривен убытков, которые ему начислили городские власти в связи с нарушением благоустройства на территории Мариинского парка, отметив, что они согласились это оплатить. “Я думаю, что в течение недели эти деньги уже будут на счете”, - высказал убеждение Голубченко.