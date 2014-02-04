Милиция установила личность погибшего, который вчера упал с моста Метро

Киевская милиция установила личность мужчины, который 3 февраля упал с моста Метро на лед Днепра, сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в городе Киеве.

Благодаря проведенным первоочередным следственно-оперативным действиям было установлено, что погибшему мужчине были 32 года, он проживал в Киевской области.

При осмотре тела судебно-медицинскими экспертами никаких следов насилия не выявлено, говорится в сообщении.

Свидетель происшествия рассказал стражам порядка, что на момент падения рядом с пострадавшим на мосту он никого не видел.

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Столичными правоохрантелями устанавливаются все обстоятельства происшествия. Данное происшествие занесено в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве сообщило, что с моста Метро прыгнул и погиб мужчина.

Как говорится в сообщении, в 14:31 к спасателям поступила информация, что в реке возле моста Метро по ул. Набережно-Крещатицкой под лед провалился человек. «Когда в 14:45 на место происшествия прибыли спасатели 2-й Государственной пожарно-спасательной части для спасения вероятного потерпевшего, выяснилось, что на льду работниками милиции было выявлено тело мужчины, прыгнувшего с моста», - проинформировали в ГСЧС.