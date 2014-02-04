В Киеве без тепла остались более 600 домов

В Киеве в результате повреждения трубопровода без тепла остались более 600 потребителей, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на пресс-службу ПАО "Киевэнерго".

Утром 4 февраля по ул. Электриков, 7, в зеленой зоне был поврежден трубопровод магистральных теплосетей (в результате наружной коррозии).

В результате ЧП отключено от централизованного отопления и горячего водоснабжения 664 потребителя - 288 жилых домов, 7 лечебных заведений, 8 детских садов, 11 школ и 350 ведомственных домов на ул. Андреевской, Борисоглебской, Братской, Воздвиженской, Верхнем Валу, Электриков, Волошской.

Читайте такжеСегодня в Украине начинается потепление

Повреждение должно быть ликвидировано в течение суток. Место происшествия ограждено.

"Подобные случаи чаще всего происходят из-за высокого уровня износа столичных теплосетей: в Киеве он составляет 60%", - отметили в ПАО "Киевэнерго".