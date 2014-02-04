Макеенко предлагает брать деньги на развитие столичного транспорта у предпринимателей-нелегалов

Вопрос повышения тарифов, в частности на проезд в городском пассажирском транспорте Киева, пока не рассматривается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге председатель КГГА Владимир Макеенко, отвечая на вопросы журналистов.

“Вы хотите от меня избавиться? Даже не рассматривается вопрос”, - с улыбкой ответил Макеенко на вопрос, будут ли таки повышать тарифы в столице.

По его словам, сейчас в Киеве необходимо прекратить оборот средств теневой экономики. Он отметил, что эти средства необходимо приобщить в бюджет города и направить на его развитие. “Город Киев очень богатый город... 20 млрд доходной части бюджета и расходная приблизительно такая же. И по моему мнению, такая же теневая приблизительно. Ее посчитать очень тяжело”, - сказал Макеенко.

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“Я понимаю, что 100% это не удастся (направить средства теневой экономики столицы в бюджет города — УНИАН). Но мы отложили повышение тарифов, потому что я говорю: вот же эти деньги. Нужно их взять оттуда и положить в бюджет. И не нужно ничего повышать”, - сказал новоназначенный председатель КГГА. По его словам, вопрос «о подорожании пока отпадает».